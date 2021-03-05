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В Омске на трех женщин упал забор, после того как в него въехал тепловоз

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Одна женщина погибла и две пострадали, оказавшись под завалами стены омского предприятия, после того как ее повредил тепловоз. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Под завалы попали три женщины. Одна из них погибла на месте, две в состоянии средней степени тяжести доставлены в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1)", - сказали в министерстве.

Являются пострадавшие работницами предприятия или это были случайные прохожие, в Минздраве не уточнили.

В свою очередь в региональной прокуратуре сообщили, что инцидент с тепловозом произошел на территории предприятия по улице Будеркина.

"Предварительно установлено, что тепловоз, двигаясь транзитом по железнодорожным путям через территорию промышленного предприятия, задел ворота, прикрепленные к бетонному забору. В результате часть забора обрушилась, из-за чего пострадали прохожие", - сказали в надзорном ведомстве.

По факту произошедшего прокуратурой организована проверка.

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