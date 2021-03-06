Михаил Мишустин прибыл в Кемерово

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в субботу прибыл в Кемерово, где проведет два совещания.

Одно из них будет посвящено вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области. Затем состоится совещание по социально-экономическому развитию региона.

По данным информированных источников, на совещании по вывозу угля из Кузбасса также планируется рассмотреть возможность корректировки демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка. Один из источников сказал, что в пятницу аналогичное совещание уже было проведено курирующим ТЭК вице-премьером Александром Новаком. Другой источник сообщил, что в настоящий момент существует консолидированная позиция нефтяников о необходимости корректировки демпфирующего механизма.

Также Мишустин встретится с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

В поездке в Кемерово главу правительства сопровождают вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэнерго Николай Шульгинов.