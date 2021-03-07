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Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте Следственного комитета.

"Это невосполнимая утрата для всех нас - учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь", - приводятся в сообщении слова главы СКР Александра Бастрыкина.

Причина смерти Сухарева не была названа.

Сухарев родился 11 октября 1923 года в деревне Малая Трещевка Воронежской губернии. Окончил Воронежское военное училище связи, участвовал в Великой отечественной войне.

В 1970 году был назначен заместителем министра юстиции СССР, а в 1984 году стал министром юстиции РСФСР. Должность генерального прокурора СССР занимал с мая 1988 года по октябрь 1990 года.

Был советником генпрокурора России и членом общественного совета при СКР.

Александр Сухарев

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