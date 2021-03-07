Подлодка ВМФ РФ с крылатыми ракетами "Калибр" вошла в Средиземное море

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Подводная лодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" с крылатыми ракетами "Калибр", пройдя через Гибралтар, в воскресенье в надводном положении вошла в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщили британские очевидцы, публикующие ее фотографии прохождения через пролив.

Вместе с подлодкой в Средиземноморье зашел сопровождающий ее спасательный буксир "Профессор Николай Муру".

По имеющимся данным, за прохождением подлодки вдоль побережья Португалии и на подходе к Гибралтару постоянно следили патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon.

По сообщению Королевского военно-морского флота, в конце февраля за прохождением российской подлодки "Ростов-на-Дону" в районе Северного моря и пролива Ла-Манш проследил британский патрульный корабль HMS Mersey. Дизель-электрическая подлодка Черноморского флота прошла вблизи британских берегов также в надводном положении.

Б-237 "Ростов-на-Дону" - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка", входящая в состав 4-ой отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России. Она была официально передана флоту 30 декабря 2014 года. Базируется в Новороссийске. Подлодка оснащена крылатыми ракетами "Калибр".

8 декабря 2015 года с подводной лодки из акватории Средиземного моря по расположению боевиков ИГ (запрещенной в РФ террористической организации) на территории Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами "Калибр" из подводного положения.

В конце октября прошлого года подлодка прибыла для планового ремонта в Кронштадт.