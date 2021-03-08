Тринадцать автобусов и машин сгорели на автостоянке под Тулой

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел на автостоянке в городе Донской Тульской области, огнем уничтожено 13 машин, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Огнем было уничтожено пять пассажирских микроавтобусов Iveco, два пассажирских микроавтобуса Ford Transit, пассажирский микроавтобус Volkswagen Multivan, а также пять легковых машин.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

По информации источника "Интерфакса", вероятной причиной пожара мог стать умышленный поджог. Он добавил, что автобусы осуществляли перевозки пассажиров из Донского в Москву и обратно.