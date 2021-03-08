Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 08.03В России 4 333 029+10 253В мире 116 849 432+346 607

Тринадцать автобусов и машин сгорели на автостоянке под Тулой

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел на автостоянке в городе Донской Тульской области, огнем уничтожено 13 машин, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Огнем было уничтожено пять пассажирских микроавтобусов Iveco, два пассажирских микроавтобуса Ford Transit, пассажирский микроавтобус Volkswagen Multivan, а также пять легковых машин.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

По информации источника "Интерфакса", вероятной причиной пожара мог стать умышленный поджог. Он добавил, что автобусы осуществляли перевозки пассажиров из Донского в Москву и обратно.

Тульская область

Новости

В легковушку, попавшую в аварию под Самарой, набилось семь человек

В легковушку, попавшую в аварию под Самарой, набилось семь человек
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса

Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета

Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 марта

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"

Что произошло за день: воскресенье, 7 марта

Роскомнадзор потребовал от Facebook снятия блокировки с материалов СМИ

Роскомнадзор потребовал от Facebook снятия блокировки с материалов СМИ

Эксперты сообщили о попытках атак на компании в РФ за счет уязвимости Microsoft

Эксперты сообщили о попытках атак на компании в РФ за счет уязвимости Microsoft

Движение "За права человека" официально распущено

Путин и Эрдоган на следующей неделе дадут старт строительству АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган на следующей неделе дадут старт строительству АЭС "Аккую"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');