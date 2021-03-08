Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
на 08.03В России 4 333 029+10 253В мире 116 843 908+341 083

Легковушка столкнулась с грузовиком в Татарстане

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с грузовым фургоном в Алексеевском районе Татарстана, есть погибшие и пострадавший.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, находившаяся за рулём ВАЗ-2114 женщина не справилась с управлением и столкнулась с грузовым фургоном Ford. Женщина находилась в автомобиле с двумя детьми. Она сама и ее сын 2011 года рождения погибли на месте. Второй ребенок остался жив, его госпитализировали.

На место происшествия выехал районный прокурор Павел Абрамов, добавили в пресс-службе.

Татарстан

Новости

В легковушку, попавшую в аварию под Самарой, набилось семь человек

В легковушку, попавшую в аварию под Самарой, набилось семь человек
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса

Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета

Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 марта

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"

Что произошло за день: воскресенье, 7 марта

Роскомнадзор потребовал от Facebook снятия блокировки с материалов СМИ

Роскомнадзор потребовал от Facebook снятия блокировки с материалов СМИ

Эксперты сообщили о попытках атак на компании в РФ за счет уязвимости Microsoft

Эксперты сообщили о попытках атак на компании в РФ за счет уязвимости Microsoft

Движение "За права человека" официально распущено

Путин и Эрдоган на следующей неделе дадут старт строительству АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган на следующей неделе дадут старт строительству АЭС "Аккую"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');