Легковушка столкнулась с грузовиком в Татарстане

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с грузовым фургоном в Алексеевском районе Татарстана, есть погибшие и пострадавший.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, находившаяся за рулём ВАЗ-2114 женщина не справилась с управлением и столкнулась с грузовым фургоном Ford. Женщина находилась в автомобиле с двумя детьми. Она сама и ее сын 2011 года рождения погибли на месте. Второй ребенок остался жив, его госпитализировали.

На место происшествия выехал районный прокурор Павел Абрамов, добавили в пресс-службе.