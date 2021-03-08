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Четверо детей и двое взрослых отравились газом в Дагестане

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают причину отравления газом семьи в Дагестане, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

Как рассказал собеседник агентства, по предварительной информации, семья из шести человек отравились газом в частном доме в Кизилюртовском районе республики. Из них двое - взрослых, четверо - дети. Все они госпитализированы, отметил источник.

По его словам, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.

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