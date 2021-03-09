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Рубль подешевел к доллару, но подорожал к евро

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В начале торгов вторника на "Московской бирже" курсы доллара и евро изменились разнонаправленно на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок.

Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть, а с другой стороны, рубль испытывает общемировое давление на рисковые активы в связи с новой волной роста базовых процентных ставок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,26-74,50 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 17,25 копейки, до 74,375 рубля. Евро подешевел на 18,5 копейки, до 88,255 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала всего на 1,2 копейки к уровню закрытия пятницы, до 80,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,25 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 67,84 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные разнонаправленные изменения в основных валютных парах на старте торгов 9 марта в связи с влиянием на него двух разнонаправленных факторов. С одной стороны, нацвалюта подвержена общемировому давлению на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, в связи с новой волной повышения базовых процентных ставок. Но, с другой стороны, поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть, в частности, котировки Brent находятся в настоящее время вблизи отметки $69 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок во вторник утром умеренно подрастают, продолжая отыгрывать принятые на прошлой неделе решения стран ОПЕК+ лишь о незначительном повышении добычи с апреля. К 7:01 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,1%, до $68,99 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,92%, до $65,65 за баррель.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют уже неоднозначную динамику: японский Nikkei 225 подрастает утром на 0,8%, в то время как китайский CSI 300 находится лишь в символическом плюсе (+0,03%). При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,8% после падения накануне более чем на 0,5%.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленной динамикой, при этом индикатор Nasdaq перешел в зону коррекции впервые с начала сентября. Волатильность торгов в том числе объяснялась ростом доходности US Treasuries, которая находится вблизи максимумов за год. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла в понедельник на 4 базисных пункта, до 1,6% годовых. В начале года она находилась на уровне ниже 1% годовых. В то же время положительным фактором для рынка стало принятие Сенатом Конгресса США в минувшие выходные нового пакета мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн.

Мосбиржа ОПЕК+ Brent WTI США Конгресс коронавиру4с

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