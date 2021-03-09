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Распределение бюджетных мест в творческих вузах перейдет к Минкульту

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - С 2022 года распределение контрольных цифр приема и бюджетных мест в творческих вузах перейдет от Министерства науки и высшего образования к Министерству культуры, сообщила "Известиям" министр культуры Ольга Любимова. С того момента ее ведомство будет решать какой вуз сколько бесплатных мест получит.

Ранее предполагалось, что Минкультуры начнет распределять контрольные цифры в подведомственных вузах с 2021 года.

Любимова также рассказала о том, как будет работать театральная биржа для артистов, которая будет проходить в виде фестиваля на базе Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. По ее словам, в Ярославль будут приезжатьвыпускники всех тетральных вузов.

"Это будет своеобразный фестиваль дипломных спектаклей. Как следствие - помощь в трудоустройстве выпускников. За каждым педагогом, мастером стоит 25 ребят, которые хотят и людей посмотреть, и себя показать. Это в самом хорошем смысле слова ярмарка в виде дипломных спектаклей как столичных вузов, так и театральных училищ из Воронежа, Нижнего Новгорода, Саратова и других городов", - уточнила министр.

Ожидается, на фестиваль будут приезжать и руководители региональных театров, ведущие кастинг-директора индустрии, представители интернет-платформ, теле- и кинопродюсеры. В результате должна быть создана профессиональная актерская база, в которой будут фотографии и портфолио выпускников.

Распределения выпускников в театры Любимова вводить не собирается.
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Минкультуры Ольга Любимова Ярославль Театр имени Волкова

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