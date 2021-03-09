Двое школьников в Волгограде насмерть отравились выхлопными газами

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Два школьника задохнулись в гараже на севере Волгограда. Следователи разбираются в обстоятельствах их гибели.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, утром 9 марта в одном из гаражей в Тракторозаводском районе Волгограда в автомобиле обнаружены тела двух подростков.

По предварительным данным, автомобиль принадлежит матери одного из погибших школьников.

Со слов женщины, 7 марта сын вместе с другом отогнал машину в гараж, после чего подростки закрыли ворота бокса и снова сели в машину.