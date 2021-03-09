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КС обязал налоговую службу пресекать незаконные вычеты до суда

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд России напомнил, что оформление незаконных налоговых вычетов должно пресекаться на уровне налогового органа и не должно приводить к возбуждению уголовных дел о мошенничестве. Это постановление суд вынес по жалобе военнослужащего из Волгоградской области Владислава Калугарова.

Постановление базируется на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Калугаров купил квартиру за счет военной ипотеки, а затем оформил имущественный налоговый вычет. Права на вычет он не имел, поскольку как участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих получил деньги из бюджета, однако налоговая инспекция одобрила предоставление вычета.

Это нарушение выявила прокуратура. Калугарова судили за мошенничество и оштрафовали: суд счел, что он намеренно ввел в заблуждение налоговый орган. Военный обжаловал этот подход в Конституционном суде, попросив его проверить часть 1 статьи 159 УК (мошенничество) на соответствие Основному закону.

В КС напомнили, что рассматривали в 2020 году конституционность части 3 той же статьи в контексте прав военнослужащих на налоговый вычет при покупке ими жилья за счет бюджетных денег. Тогда суд указал, чтонеобоснованное обращение налогоплательщика за налоговым вычетом не свидетельствует об умысле на мошенничество и не может считаться общественно опасным. "Незаконное предоставление вычета должен пресекать сам налоговый орган, а привлечение лица к уголовной ответственности за невиновные действия нарушает принципы законности, вины и справедливости", - сообщили в КС.

Суд заключил, что этот вывод применим и к случаям по обвинениям по части 1 статьи 159 УК. Норма должна применяться с учетом указанного конституционно-правового истолкования, а решения по делу Калугарова подлежат пересмотру.

Конституционный суд Владислав Калугаров Волгоградская область

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