Нефтесодержащая жидкость разлилась на Ярайнерском месторождении на Ямале

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Порыв трубопровода произошел 8 марта на Ямале на Ярайнерском нефтяном месторождении, который разрабатывает АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз". К настоящему времени порыв ликвидирован, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах.

"Вчера случился порыв трубопровода на Ярайнерском месторождении, площадь разлива нефтесодержащей жидкости составила 1,1 тыс. квадратных метров. На данный момент порыв ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Специалисты ведут работы по рекультивации грунта.