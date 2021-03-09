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Депутаты согласились освободить призывников от излишних медосмотров

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1056086-7 об отмене обязательного медицинского освидетельствования призывников, имеющих основания для отсрочки или освобождения от срочной службы, не связанные с состоянием здоровья.

Таким призывникам разрешат проходить медосмотры только по их письменному заявлению.

Авторы поправок - первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов и депутат Ольга Павлова. Они считают, что эти изменения позволят значительно уменьшить количество медосмотров и врачи смогут более тщательно проверять тех, у кого нет отсрочки или освобождения от призыва.

Госдума Андрей Красов Ольга Павлова

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