Депутаты согласились освободить призывников от излишних медосмотров

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1056086-7 об отмене обязательного медицинского освидетельствования призывников, имеющих основания для отсрочки или освобождения от срочной службы, не связанные с состоянием здоровья.

Таким призывникам разрешат проходить медосмотры только по их письменному заявлению.

Авторы поправок - первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов и депутат Ольга Павлова. Они считают, что эти изменения позволят значительно уменьшить количество медосмотров и врачи смогут более тщательно проверять тех, у кого нет отсрочки или освобождения от призыва.