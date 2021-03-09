Суд над саратовским активистом приостановлен из-за его тяжелой болезни

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд приостановил рассмотрение дела саратовского активиста Сергея Рыжова, задержанного в 2017 году по подозрению в подготовке к террористическому акту.

На сайте суда сообщается, что производство по делу Рыжова приостановлено. "Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением", - говорится в сообщении.

В материалах суда уточняется, что дело рассматривается по ст.222.1 ч.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 30 ч.1, ст.205 ч.1 УК РФ (Подготовка к террористическому акту).

Как сообщалось, в 2017 году полиция Саратова перед началом несанкционированной протестной акции задержала координатора городского отделения партии "Свободные люди" Рыжова. Саратовские оппозиционеры готовили акцию "Радаев, ответь", в ходе которой планировали задать вопросы губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.