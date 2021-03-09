Полковник и майор полиции в Северной Осетии арестованы по делу о взятке

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Начальнику и оперуполномоченному отделения в сфере легального оборота управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Северной Осетии предъявили обвинение в вымогательстве взятки у жительницы Владикавказа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, 15 декабря прошлого года во Владикавказе полковник и майор полиции обнаружили в квартире местной жительницы 24 таблетки лекарственного препарата "Лирика" и через посредника потребовали от нее взятку в размере 500 тыс. рублей. Взамен они обещали смягчить уголовное преследование и не разглашать порочащие ее сведения работодателю, несмотря на то что за хранение "Лирики" уголовная ответственность не предусмотрена. Женщина обратилась с заявлением в УФСБ России по Северной Осетии.

Спустя три дня один из злоумышленников был задержан при получении 500 тыс. рублей. Позже задержали его подельника. Обоих заключили под стражу и предъявили обвинение по пунктам "а, б, в" части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).