Путин подписал закон о повышении штрафов за агитацию в день тишины

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в России существенно увеличиваются штрафы за предвыборную агитацию в запрещенных местах и в день тишины.

Штраф за агитацию вне агитационного периода и в местах, где ее проводить запрещено, составит от пяти тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Аналогичные штрафы устанавливаются за изготовление или распространение агитации в нарушение установленных требований.

Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ, ст. 5.10 и 5.12).

Сейчас штрафы за подобные нарушения для граждан составляют от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 1,5 до 2 тыс. рублей, на юрлиц - от 20 до 30 тыс. рублей.