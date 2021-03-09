Более 90 самостроев планируют ликвидировать в Подмосковье к апрелю

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Более 90 самостроев планируют ликвидировать в Подмосковье до конца марта, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

"В Одинцове, Красногорске, Ступине, Жуковском, Мытищах, Реутове, Люберцах, Рузе, где оперативно разработали дорожные карты по ликвидации самовольных объектов, поданы иски в суд об их сносе. Всего за первые три месяца 2021 года в Подмосковье планируется ликвидировать 93 самовольных объекта", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе областного Главгосстройнадзора отмечают, что по итогам января и февраля лучшими муниципальными образованиями по выявлению самостроев стали городские округа Домодедово, Люберцы, Чехов, Подольск, Клин.

"В каждом из них ликвидировано пять и более самовольных объектов", - добавили в ведомстве.