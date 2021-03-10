Планируемый школьником теракт предотвратили в Пензенской области

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Пензенской области предотвратили теракт, который в своей школе планировал совершить 16-летний подросток, сообщили в Следственном комитете России

Школьник испытывал неприязнь и враждебность к своим одноклассникам и педагогам и планировал в апреле 2021 года применить в учебном заведении гладкоствольное охотничье ружье, говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что "довести до конца преступный умысел подросток не смог, поскольку его противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ по Пензенской области".

Следователи просили поместить подростка под стражу, но суд отправил его под домашний арест. В СК добавили, что сейчас принимаются меры к обжалованию этого судебного решения.

Ранее в среду ФСБ сообщила о задержании в Пензенской области гражданина России, готовившего теракт в образовательном учреждении. По адресу его проживания изъяли незаконно хранящиеся охотничье ружье и порох, а также средства связи с инструкциями по изготовлению самодельного взрывного устройства. Против него возбудили дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту).

До этого стало известно, что Первомайский районный суд Пензы заключил под домашний арест подростка, подозреваемого в подготовке к совершению террористического акта.

По сообщению местных СМИ, 16-летний школьник в соцсетях разместил сообщение о планируемом покушении на своих одноклассников.