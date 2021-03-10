Грузовикам запретили ехать по трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Движение большегрузов по федеральной трассе М-5 "Урал" в Челябинской области приостановлено из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает пресс-служба упрдора "Южный Урал" в среду.

"Временное ограничение для большегрузных транспортных средств введено с 16:00 (14:00 по Москве) среды на участке федеральной дороги от Челябинска до границы с Башкирией", - отмечает ведомство.

Причиной остановки движения грузового транспорта стала непогода – сильный мокрый снег и метели.

Ограничение будет действовать до улучшения метеоусловий, предварительно – до 12:00 четверга.

В свою очередь, Госавтоинспекция области рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.