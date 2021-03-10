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В Пермском крае осудили несовершеннолетнего убийцу 10-летней девочки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Суд в Пермском крае вынес обвинительный приговор 16-летнему жителю региона за изнасилование и убийство девочки, сообщается на сайте СК России в среду.

Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

В августе 2020 года в Чусовском городском округе нетрезвый 16-летний подросток отвел малолетнюю знакомую в безлюдное место, изнасиловал ее и убил.

В ходе следствия несовершеннолетний лично сообщил следователям о совершенном преступлении и признал вину.

Суд признал подсудимого виновным по пункту "б" части 4 статьи 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), пункту "б" части 4 статьи 132 (иные действия сексуального характера с применением насилия) и пунктам "в, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление).

Сообщение о пропаже десятилетней жительницы Чусовского городского округа поступило вечером 27 августа прошлого года. Тело ребенка с признаками насильственной смерти было найдено днем 28 августа в зарослях травы недалеко от ее дома.

Пермский край

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