Российские военные получили партию новых танков Т-90М

Они будут задействованы в параде Победы

Т-90М Фото: Пресс-служба ЗВО

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Севастопольская мотострелковая бригада, которая дислоцируется в поселении Мосрентген (Новая Москва), получила восемь танков Т-90М "Прорыв" - это последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

Танки пройдут подготовку для участия в параде Победы на Красной площади в Москве, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) в среду.

"Мы получили в этом месяце несколько единиц танков Т-90М, которые являются самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя", - цитирует пресс-служба командующего Первой танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

1 марта концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") сообщил, что партия Т-90М передана Вооруженным силам РФ.

23 февраля в УВЗ сообщили "Интерфаксу", что концерн начал серийные поставки Т-90М российским военным. "Это долгосрочные контракты на большое количество машин", - заявили тогда в УВЗ.

В апреле 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв", первую партию тогда получила подмосковная Таманская дивизия (входит в состав Первой танковой армии).

О танке

Т-90М оснащен новым боевым башенным модулем с мощной 125-миллиметровой танковой пушкой, которая позволяет применять, в том числе, управляемые ракеты для уничтожения танков противника на дальности до пяти километров.

На подмосковном форуме "Армия-2020" УВЗ представил экспортный вариант Т-90М - Т-90МС. В ФСВТС России заявили, что на Т-90МС есть заявки от иностранных заказчиков.