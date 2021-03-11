Женщина погибла в Новосибирске из-за упавшего с балкона снега

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирске возбудили уголовное дело в связи со смертью 68-летней женщины из-за падения на нее снега со льдом у дома, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, днем 10 марта снег и лед упали с козырька, самовольно установленного над балконом дома по улице Узорная в Первомайском районе. Женщина получила черепно-мозговую травму и умерла в больнице.

Дело расследуется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.