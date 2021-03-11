Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:34Заразились
на 11.03В России 4 360 823+9 270В мире 118 030 945+473 138

Россия в январе нарастила импорт легковых машин на 76%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В январе 2021 года экспорт легковых и грузовых автомобилей из России снизился в годовом выражении на 9% и 7,4% соответственно, в то время как их импорт подскочил на 76,1% и 76,9%, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт легковых автомобилей из России в январе составил 4,7 тыс. шт. (снижение на 9% в годовом измерении). В стоимостном выражении показатель достиг $63 млн, что на 8,4% ниже показателя января 2020 года.

Грузовых автомобилей за январь было экспортировано 600 штук - на 7,4% меньше, чем в январе 2020 года. В денежном выражении экспорт грузовиков при этом вырос на 30,3%, до $18,8 млн.

Импорт легковых автомобилей в Россию в январе взлетел на 76,1%, до 17,9 тыс. единиц. В денежном выражении было везено машин на $430 млн - на 61,5% больше, чем годом ранее.

Грузовиков за январь было импортировано 1,9 тыс. штук (рост на 76,9% в годовом измерении) на $107,2 млн (рост на 32,3%).

За январь в Россию было также ввезено 98,9 тыс. тонн автокомпонентов - на 10% больше, чем в январе 2020 года. В денежном выражении их было ввезено на $672,4 млн (рост на 10,2%).

ФТС

Новости

В России предложили изменить тарифную политику техосмотра

РКН отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии

РКН отверг обвинения со стороны Twitter в ограничении свободы дискуссии

В России выявили еще 9 270 случаев COVID-19 за сутки

В России выявили еще 9 270 случаев COVID-19 за сутки

В Махачкале силовики начали спецоперацию

"Тулунского маньяка" начнут судить 22 марта в закрытом режиме

В метро Петербурга полностью прекращено движение по зеленой ветке

Что случилось этой ночью: четверг, 11 марта

Госдума введет штраф для СМИ за умолчание о запрете террористических организаций

Госдума введет штраф для СМИ за умолчание о запрете террористических организаций

Что произошло за день: среда, 10 марта

Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter

Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');