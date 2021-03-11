Россия в январе нарастила импорт легковых машин на 76%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В январе 2021 года экспорт легковых и грузовых автомобилей из России снизился в годовом выражении на 9% и 7,4% соответственно, в то время как их импорт подскочил на 76,1% и 76,9%, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт легковых автомобилей из России в январе составил 4,7 тыс. шт. (снижение на 9% в годовом измерении). В стоимостном выражении показатель достиг $63 млн, что на 8,4% ниже показателя января 2020 года.

Грузовых автомобилей за январь было экспортировано 600 штук - на 7,4% меньше, чем в январе 2020 года. В денежном выражении экспорт грузовиков при этом вырос на 30,3%, до $18,8 млн.

Импорт легковых автомобилей в Россию в январе взлетел на 76,1%, до 17,9 тыс. единиц. В денежном выражении было везено машин на $430 млн - на 61,5% больше, чем годом ранее.

Грузовиков за январь было импортировано 1,9 тыс. штук (рост на 76,9% в годовом измерении) на $107,2 млн (рост на 32,3%).

За январь в Россию было также ввезено 98,9 тыс. тонн автокомпонентов - на 10% больше, чем в январе 2020 года. В денежном выражении их было ввезено на $672,4 млн (рост на 10,2%).