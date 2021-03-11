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Японские истребители сопроводили два российских "стратега"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Япония поднимала в воздух истребители в связи с полетом двух российских стратегических бомбардировщиков над Японским морем и северо-западом Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии", - говорится в сообщении.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что полет двух российских Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана был плановым. "Стратегов" сопровождали истребители Су-35С ВКС России, также заявили в министерстве. "Продолжительность полета составила более 9 часов", - добавили в Минобороны.

В Минобороны сообщили, что российская дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.

Минобороны РФ Япония

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