В Кремле заявили, что новая беседа Путина и Байдена по телефону пока не обсуждается

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Вопрос проведения нового телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом не обсуждается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам, разумеется, они непростые. Но, тем не менее, они есть, и это - главное", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, установлен ли диалог с новой администрацией США и возможен ли в обозримом будущем разговор президентов.

Отвечая на вопрос, в чем заключается сложность диалога, он сказал: "Много критических разногласий".