Западный военный округ проведет учения в шести регионах РФ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Несколько двусторонних командно-штабных учений пройдет в течение недели с соединениями 20-й общевойсковой армии, дислоцированной на территории Смоленской, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской и Московской областей, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"Всего в двусторонних КШУ общевойсковой армии (ОА) ЗВО принимает участие свыше 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказано в пресс-релизе, распространённом в четверг.

Основная целью учений - "проверка навыков командиров подразделений в управлении личным составом при помощи автоматических систем управлениями войсками и взаимодействие с подразделениями", говорится в сообщении.

В ходе учений, в частности, будут отработаны действия при налете авиации условного противника, использование средств разведки и беспилотных летательных аппаратов - всего свыше 50 задач, сообщает ЗВО.

Двадцатая общевойсковая армия считается одним из самых крупных объединений Вооруженных сил РФ. Штаб армии расположен в Воронеже.