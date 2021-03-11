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Экс-директор научного института получил условный срок за присвоение чужих премий

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Саратове Волжский районный суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно бывшего директора федерального научного учреждения за присвоение чужих премий, сообщило областное управление СКР. Он вину признал.

Суд также взыскал с него в пользу потерпевших 2 464 000 рублей.

Хищения выявили сотрудники областных управлений ФСБ и МВД. Следствие и суд установили, что он с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года давал указания выпускать указы о премиях сотрудникам. Когда деньги приходили на счет сотрудника, он просил его снять наличные и передать ему. Один сотрудник передал ему 1 443 000 рублей, а трое других - 302 000, 275 000 и 444 000 рублей.

Бывшему директору вменили три эпизода присвоения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения и в крупном размере и один эпизод присвоения в особо крупном размере.

СКР ФСБ МВД Саратов Волжский суд

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