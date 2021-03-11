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Скончался автор музыки к фильмам про гардемаринов Виктор Лебедев

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Автор музыки ко многим российским и советским фильмам, в числе которых киноленты про гардемаринов, Виктор Лебедев скончался в Петербурге.

"Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением. Среди его творческого наследия – музыка к 50 кинофильмам, в том числе всенародно известной картине "Гардемарины, вперед!", оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра", - говорится в соболезнованиях спикера городского парламента Вячеслава Макарова и парламентариев.

Лебедев более 60 лет работал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры, в том числе был деканом. Его творческий путь и преподавательская деятельность отмечены государственными наградами и почетными званиями.

Лебедев является автором музыки к нескольким десяткам кинофильмов, среди которых "Будьте моим мужем", "Гардемарины, вперёд!", "Трудно быть богом". Он также создавал классические произведения – балеты, концерты, оперу "Волшебник Изумрудного города".

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