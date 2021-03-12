Платформу обратной связи с органами власти запустят по всей РФ до конца года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Платформа обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе", которая создается по поручению президента России Владимира Путина, до конца 2021 года будет внедрена во всех субъектах РФ, региональных и муниципальных органах власти, а также в ряде федеральных органов исполнительной власти.

Вопрос внедрения платформы обсуждался на совещании, которое зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

"При формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И РЦТ должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе - это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения", - сказал Чернышенко.

"ПОС позволяет организовать работу по четырем направлениям. Это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения, а также ведение госпабликов органов власти в соцсетях и мессенджерах и отслеживание инцидентов в социальных сетях", - отметили в пресс-служба.

Накопленный опыт

Пилот по внедрению платформы обратной связи начался в 2019 году, в нем участвовали Минцифры и девять субъектов РФ. Сейчас на платформе обратной связи создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов. Поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан. Органы местного самоуправления обсудили с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.

В 2020 году платформа использовалась в федеральных органах исполнительной власти. Так, на едином портале госуслуг можно было сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и о проблемах с вызовом скорой помощи в условиях пандемии. Кроме того, был размещен сервис Минпросвещения для получения обратной связи от родителей учащихся младших классов по организации горячего питания в школах.