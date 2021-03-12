Научное судно "Академик Мстислав Келдыш" лишат аппаратов "Мир"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - После модернизации научно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" больше не сможет использовать глубоководные аппараты "Мир" и станет универсальной платформой только для необитаемых глубоководных приборов, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в Институте океанологии РАН.

Аппараты "Мир-1" и "Мир-2", способные опускаться на глубину до 6000 метров, были построены в 1987 году в Финляндии компанией Rauma-Repola под научно-техническим руководством сотрудников российского Института океанологии. Их высота три метра, длина - 7,8 метра, ширина - 3,8 метра, они вмещают до трех человек. Само судно "Академик Мстислав Келдыш" было построено в 1981 году в Финляндии и переоборудовано в 1987 году для работ с "Мирами".

С одного из "Миров" кинорежиссер Джеймс Кэмерон на глубине 3750 метров снимал затонувший "Титаник". В 2009 году Владимир Путин на "Мире" погружался в Байкал. "Мир-1" с 2015 года является экспонатом калининградского Музея Мирового океана, а "Мир-2" хранится в порту Калининграда. Аппараты не спускались в воду больше десяти лет, уточнил изданию заведующий лабораторией техники подводных исследований и испытаний ИО РАН Константин Рогинский.

Модернизация судна прописана в нацпроекте "Наука 2018–2024", Минобрнауки сейчас готовит судно к этим работам, которые должны завершиться к 31 декабря 2024 года. Окончательное решение о том, чем оборудуют судно, будет принято в 2022 году. Модернизация может обойтись в более чем 1 млрд рублей, приводят "Ведомости" ориентировочную оценку.

"У "Миров" нет никаких перспектив, все исследования проводятся дистанционно. Обеспечивать кислородом человека, чтобы он смог посмотреть в маленький иллюминатор, бессмысленно, учитывая, что сейчас есть камеры самых разных диапазонов с углом обзора 360 градусов, а аппараты способны опускаться на любую глубину, включая Марианскую впадину", - объяснил источник "Ведомостей" в Институте океанологии. По его словам, если палуба "Келдыша" освободится от устаревшего оборудования, нужного для работы "Миров", там появится место для дополнительных бортовых лабораторий.

Рогинский рассказал, что судно последние 15 лет очень интенсивно использовалось и там пора все менять: "Научное оборудование за 30 лет выработало свой ресурс и морально устарело".

Декан географического факультета МГУ и завкафедрой океанографии Сергей Добролюбов сказал газете, что операторы "Миров" рискуют жизнью в случае сбоя работы оборудования, а максимум, что они могли сделать в "Мире" – это сделать фотографию через иллюминатор или манипулятором взять пробы грунта. Сейчас это могут делать современные глубоководные аппараты, управляемые дистанционно.

Источник "Ведомостей" в Институте океанологии допустил, что техническую возможность для использования "Миров" на "Келдыше" могут оставить для особых случаев – например, для туристических или имиджевых проектов.