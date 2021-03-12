В Туве возбудили три дела из-за зачисления детей в недостроенные ясли

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Республике Тува возбудило три уголовных дела в отношении пока не установленных должностных лиц, которые зачислили почти 170 детей в недостроенные ясли при детсадах, сообщает пресс-служба ведомства.

Дела квалифицированы по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в городе Кызыле, Кызылском и Эрзинском районах завершилось строительство 12 ясельных корпусов при детсадах на 355 мест, в эксплуатацию ввели только 5 из них. При этом, как показали материалы прокурорских проверок, чиновники департамента и управлений по образованию зачислили детей в 7 нефункционирующих ясельных групп, а затем необоснованно исключили из учета 168 детей, нуждающихся в получении мест в детсадах.

"Это повлекло существенное нарушение прав детей на дошкольное образование, а также охраняемых законом интересов государства на защиту семьи, материнства и детства", - подчеркнули в ведомстве.