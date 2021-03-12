Посетители сбежали из кафе в Крыму, протащив на капоте полицейского

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД задержали жителей Ростова-на-Дону и Майкопа, которые, не расплатившись, сбежали из кафе в центре Симферополя и пытались скрыться на машине, несмотря на то, что перед автомобилем встал сотрудник полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму в пятницу.

Инцидент произошел накануне. Видео оказалось в соцсетях и вызвало бурное обсуждение.

"В одном из кафе в центре Симферополя двое мужчин попытались скрыться от сотрудников заведения, не расплатившись", - говорится в пресс-релизе.

В счете была указана сумма более 20 тыс. рублей.

Случайным свидетелем разбирательства оказался оперуполномоченный отдела угрозыска отдела №3 "Центральный" симферопольской полиции.

Дебоширы прыгнули в автомобиль BMW и попытались отъехать от кафе. Сотрудник полиции подошел к машине, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Водитель начал движение, зацепив полицейского на капот машины, провез его несколько метров и скрылся, отметили в МВД.

Информацию о происшествии передали всем нарядам полиции. В нескольких кварталах от места инцидента автомобиль остановили, в салоне находились 44-летний и 39-летний мужчины.

Экспертиза показала, что оба задержанных пьяны. В отношении водителя составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии. Полиция Крыма назначила служебную проверку и направила ее материалы в следственные органы.