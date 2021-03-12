Три человека погибли в Toyota, уходившей от полицейских в Новгороде

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ранним утром в пятницу в Великом Новгороде Toyota Land Cruiser 200, уходя от патрульной машины, на скорости врезалась в крыльцо здания торгового центра, погиб водитель и два пассажира, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Это произошло около 4:30 на улице Германа.

Еще один пассажир Toyota доставлен в Новгородскую областную клиническую больницу. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

"Новгородские Ведомости" сообщили, что водитель мог быть пьян. Его машину начали преследовать после того, как он не отреагировал на требования сотрудников ГАИ остановиться и начал увеличивать скорость.