Власти Хакасии пожалуются на СМИ из-за "вбросов" о вызове главы региона на допрос

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Правительство Хакасии потребует признать недостоверной распространяемую в СМИ информацию о якобы планируемом допросе главы региона Валентина Коновалова, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"Мы планируем обратиться в правоохранительные органы с заявлением о признании информации, распространенной в СМИ, не соответствующей действительности и оскорбительной. Сейчас анализируем вышедшие материалы, в тех случаях, где фигурирует глава - заявления будут поданы от главы, где фигурирует исполнительная власть - от правительства", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что речь идет о публикациях, согласно которым следственные органы якобы планируют допросить главу Хакасии по делу о мошенничестве.

В пятницу утром одно из местных СМИ со ссылкой на собственные источники сообщило, что региональное управление СКР планирует вызвать на допрос Коновалова по делу о мошенничестве, по которому он якобы проходит в качестве свидетеля, так как один из фигурантов - его сокурсник и друг. В течение нескольких часов после этого СМИ-первоисточник удалило публикацию, но к тому времени информацию уже растиражировали другие издания.

Накануне управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило дело в отношении шести участников организованной группы, подозреваемых в серии мошенничеств при покупке бытовой техники и электроники на общую сумму более 1,6 млн рублей.

По версии следствия, с апреля 2017 года участники группы приобретали различные товары в специализированных магазинах электроники и бытовой техники. В дальнейшем их соучастник, работавший в сервисном центре, принимал от покупателей претензии на якобы некачественный товар и оформлял его фиктивный возврат. После этого фигуранты обращались с претензиями в офис коммерческих компаний, требуя возврата денег. Сам товар при этом в магазин не возвращался или же выводился из строя участником группы, работающим в сервисном центре.

Экспертиза качества товара проводилась в определенных экспертных учреждениях и республиканской Торгово-промышленной палате, где к осмотру товара привлекался один из участников группы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).