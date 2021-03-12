Офисный центр "Скала" загорелся в центре Самары

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в офисном центре "Скала" на Московском шоссе в Самаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным спасателей, горит фасад на втором и третьем этажах центра на площади 150 кв. м. Погибших и пострадавших нет, проводится эвакуация.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, возгорание стало заметно примерно в 11:40 (12:40 мск) между первым и вторым этажом снаружи, с торца здания.

Рядом с местом горения расположена парковка, где уже сгорело три автомобиля.

В ТОЦ "Скала" располагается самарское бюро "Интерфакса".