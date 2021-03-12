Тело 13-летней девочки нашли в затопленном погребе в Волгоградской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летней школьницы, чье тело обнаружили родители в заброшенном погребе с водой в поселке Котлубань Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 11 марта. Родителей дома не было. В доме оставались следить за хозяйством их 18-летний сын и 13-летняя дочь. Старший ребенок отправился ухаживать за животными, а девочка вышла во двор дома на прогулку.

В какой-то момент старший брат решил попросить сестру о помощи, однако во дворе ее не оказалось. Самостоятельные поиски ребенка ни к чему не привели. После к поискам пропавшей девочки присоединились уже и вернувшиеся родители. Мама девочки отправилась осматривать хозпостройки, в одной из которых находился заброшенный погреб, затопленный грунтовой водой.

"Зайдя в помещение, мать обратила внимание, что прикрывавшие отверстие доски сдвинуты с места, а заглянув вниз, увидела, что там находится ее дочь. При помощи лестницы родители самостоятельно извлекли тело ребенка из погреба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья, где воспитывался ребенок, характеризуется положительно.