Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:50Заразились
на 12.03В России 4 370 617+9 794В мире 118 570 341+538 423

Тело 13-летней девочки нашли в затопленном погребе в Волгоградской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летней школьницы, чье тело обнаружили родители в заброшенном погребе с водой в поселке Котлубань Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 11 марта. Родителей дома не было. В доме оставались следить за хозяйством их 18-летний сын и 13-летняя дочь. Старший ребенок отправился ухаживать за животными, а девочка вышла во двор дома на прогулку.

В какой-то момент старший брат решил попросить сестру о помощи, однако во дворе ее не оказалось. Самостоятельные поиски ребенка ни к чему не привели. После к поискам пропавшей девочки присоединились уже и вернувшиеся родители. Мама девочки отправилась осматривать хозпостройки, в одной из которых находился заброшенный погреб, затопленный грунтовой водой.

"Зайдя в помещение, мать обратила внимание, что прикрывавшие отверстие доски сдвинуты с места, а заглянув вниз, увидела, что там находится ее дочь. При помощи лестницы родители самостоятельно извлекли тело ребенка из погреба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья, где воспитывался ребенок, характеризуется положительно.

Волгоградская область СКР

Новости

Facebook по требованию РКН удалил рекламу вакансий наркокурьеров

Facebook по требованию РКН удалил рекламу вакансий наркокурьеров
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Дело об убийстве вора в законе Япончика направлено в суд

Дело об убийстве вора в законе Япончика направлено в суд

Возможной причиной пожара в Анапе назвали устроенную в квартире сауну

Возможной причиной пожара в Анапе назвали устроенную в квартире сауну

Научное судно "Академик Мстислав Келдыш" лишат аппаратов "Мир"

SPO "М.Видео" прошло по нижней границе диапазона

В Анапе загорелась многоэтажка на площади 1,5 тыс. кв. метров

Что случилось этой ночью: пятница, 12 марта

Что произошло за день: четверг, 11 марта

Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ снова начали расти

Цены на сахар и подсолнечное масло в РФ снова начали расти
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');