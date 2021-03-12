В Петербурге троих задержали по делу о хищении денег, выделенных на уборку улиц

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге трех человек заподозрили в хищении бюджетных денег, выделенных на уборку и ремонт автодорог, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Это 46-летний экс-руководитель бюджетного учреждения и двое гендиректоров частных компаний, которым 36 лет и 64 года. Их имена и названия организаций в МВД не назвали.

Старший отпущен на свободу под обязательство о явке, вопрос о мере пресечения в отношении его соучастников решается.

При обысках по этому делу было изъято в общей сложности около 5 млн рублей и документы.

Уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) было возбуждено по результатам Росфинмониторинга. По версии следствия, бывший руководитель городского дорожного предприятия заключил с компанией-подрядчиком фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров. Работы по контракту в должном объеме выполнены не были, а полученные 9,5 млн рублей соучастники обналичили и поделили, считают в МВД.