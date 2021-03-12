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Эксперт заявил, что пандемия вызвала фальсификацию продуктов в Петербурге

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пандемия вызвала увеличение доли некачественных продуктов в магазинах Петербурга, сообщил председатель Петербургской общественной организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий.

В 2020 году проверки показали, что 70% образцов молока, проверенных "Общественным контролем" в лаборатории Росстандарта, не соответствуют ГОСТу. В прошлые годы их доля составляла 30%, отметил эксперт.

По его словам, в ряде образцов молока выявлена недостаточная доля молочного жира, белка или сухого обезжиренного молочного остатка, некоторые образцы вовсе не содержат молочный жир, он заменен растительным. Есть случаи разбавления молока молочной сывороткой.

У сметаны чаще всего заявленная жирность не соответствует реальной, например, сметану с 10% жирности продают как двадцатипроцентную, рассказал Вишневецкий. Усгущенного молока доля несоответствия ГОСТу составляет около 40%, рассказал Вишневецкий.

Эксперт высказал сомнение, что обязательная маркировка молочной продукции уникальными цифровыми кодами, которую введут с 1 июня, поможет в борьбе с фальсификатом, поскольку изготовители кодов не просят подтвердить качество продуктов.

Еще он отсоветовал покупать замороженные блинчики, объяснив, что они необоснованно дороги, а начинки в них мало.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Веденьева возразила эксперту.

"Не могу согласиться, что количество фальсификата на рынке в 2020 году увеличились. Может быть, не уменьшилось, но точно не стало больше. На территории Ленинградской области выявляться больше фальсифицированной продукции не стало. (...) Роспотребнадзором, несмотря на сокращение надзорных мероприятий в 2020 году, проводились исчерпывающие меры по выявлению такой продукции", - сказала она.

Она также выразила мнение, что маркировка продукции выгодна и потребителю, и бизнесу, и государству.

Ленинградская область Петербург Роспотребнадзор коронавирус Общественный контроль Росстандарт

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