Пожертвование в 11111 рублей решило исход дела о незаконной установке "жучка"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге Василеостровский суд прекратил уголовное дело таможенного инспектора Юрия Тузова о незаконной установке записывающего устройства в служебном кабинете Балтийской таможни, сообщила пресс-служба городских судов. Тузов ранее признал вину, извинился перед прокурором и следователем и перечислил 11 111 рублей на благотворительность.

Суд также учел, положительную характеристику инспектора по месту службы и отсутствие у него судимости. Тузову назначен судебный штраф в 15 000 рублей.

Следствие установило, что инспектор 24 ноября 2019 года установил в чужом кабинете вэб-камеру и видеокамеру с микрофоном, замаскировав их в аудиоколонке, и до 10 декабря смотрел и слушал, что в этом кабинете происходит. 10 декабря "жучок" нашли.

Что именно хотел узнать Тузов, не уточняется.