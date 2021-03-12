В Уфе задержали похитителей сотрудника салона ритуальных услуг

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следователи в Уфе задержали четверых местных жителей, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

"В феврале 2020 года один из подозреваемых (...) похитил ранее знакомого ему сотрудника салона ритуальных слуг и на своем автомобиле вывез его в безлюдное место", - говорится в пресс-релизе.

Там сообщники избили его и потребовали передавать им ежемесячно около 100 тыс. рублей, "по 1000 рублей за каждый заключенный договор об оказании погребальных услуг".

Потерпевший согласился на эти условия, опасаясь за свою жизнь. После избиения он в течение трех недель лечился в больнице, а после обратился за помощью в правоохранительные органы..

Подозреваемые задержаны, в ходе обысков у них обнаружены девять единиц охотничьего и травматического оружия. Им предъявлено обвинение по пунктам "а", "з" части 2 статьи 126 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) и пункту "а", "в" части 3 статьи 163 (вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия) УК РФ.

Все четверо арестованы. В настоящее время следователи проверяют их на причастность к другим преступлениям.