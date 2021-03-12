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Житель Ставрополья осужден на 17 лет за убийство таксиста 22 года назад

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ставропольском крае вынес приговор местному жителю по делу о разбойном нападении и убийстве таксиста, совершенном в 1998 году, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Действия осужденного квалифицированы судом по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд с учетом позиции гособвинителя назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, также с него взыскано 2 млн рублей в счет компенсации морального вреда и более 50 тыс. рублей в счет материального ущерба.

По данным надзорного ведомства, в октябре 1998 года мужчина, занимавшийся частным извозом на своем автомобиле, ушел на работу и обратно не вернулся. Его тело нашли спустя полтора месяца в дренажном канале неподалеку от Нефтекумска Ставропольского края, где он ранее проживал.

По информации пресс-службы СКР, осужденный и его подельник вызвали такси, на котором выехали из Нефтекумска. Находясь на степной дороге, злоумышленник задушил водителя такси веревкой и оставил его тело в оросительном канале. После этого они забрали автомобиль таксиста и продали на территории соседнего региона.

Преступника задержали в 2019 году в Дагестане, где все это время он скрывался от следствия. Он был арестован.

Подельник убийцы, действия которого были квалифицированы по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), был осужден в 2016 году.

Ставропольский край

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