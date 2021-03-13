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Пассажирский самолет экстренно сел в Тюмени из-за отказа двигателя

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Самолет Airbus А320, летевший из Москвы в Новосибирск, экстренно сел в Тюмени из-за отказа одного из двигателей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет А320 Москва-Новосибирск экстренно совершил ночью посадку в Тюмени из-за отказа одного из двигателей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту находились 197 пассажиров. Пострадавших нет.

Позднее Уральская транспортная прокуратура подтвердила информацию о происшествии. Там уточнили, что у самолета авиакомпании "Сибирь" отказал второй двигатель. Посадка произведена в штатном режиме.

Борт вылетел в Москву в 10:07 (08:07 мск).

Airbus А320 Тюмень

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