Пассажирский самолет экстренно сел в Тюмени из-за отказа двигателя

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Самолет Airbus А320, летевший из Москвы в Новосибирск, экстренно сел в Тюмени из-за отказа одного из двигателей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет А320 Москва-Новосибирск экстренно совершил ночью посадку в Тюмени из-за отказа одного из двигателей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту находились 197 пассажиров. Пострадавших нет.

Позднее Уральская транспортная прокуратура подтвердила информацию о происшествии. Там уточнили, что у самолета авиакомпании "Сибирь" отказал второй двигатель. Посадка произведена в штатном режиме.

Борт вылетел в Москву в 10:07 (08:07 мск).