Женщина и двое детей погибли на пожаре в Новосибирской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Сузунском районе Новосибирской области, в котором накануне погибло три человека, в том числе двое детей, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По версии следствия, вечером в субботу в частном доме по улице Безручкова в селе Бобровка Сузунского района произошел пожар.

В ходе тушения пожара обнаружены тела хозяйки дома, 1985 года рождения, и ее 2-летней дочери и 7-летнего сына.

"Как установили следователи, семья многодетная. Двое ребятишек находились у бабушки, а четверо находились с матерью в доме. По предварительным данным, 11-летний сын пытался разжечь печь розжигом, однако произошел хлопок и возгорание. Он успел вынести из дома 4-летнего брата, но остальным спастись не удалось", - говорится в сообщении.