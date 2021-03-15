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Два лжеполицейских убеждали петербургских пенсионеров выбрасывать деньги из окон

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга задержала двух братьев за телефонное мошенничество под предлогом помощи родственникам. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД в понедельник.

По версии полиции, старший брат, представляясь сотрудником правоохранительных органов, обзванивал жителей Петербурга, сообщал о виновности их родственников в серьезных ДТП и выманивал деньги якобы за освобождение от ответственности. Плату за "помощь" жертвы аферистов передавали бесконтактным способом: сбрасывали в пакетах из окон квартир, где свертки подбирал младший брат, следует из сообщения.

На данный момент полицейским удалось установить восьмерых пострадавших. В основном это люди пожилого возраста. Среди пострадавших есть 88-летняя жительница дома на Дибуновской улице: испугавшись за дочь, которой якобы грозило уголовное преследование, она скинула в окно 400 тыс. рублей.

Общий ущерб от деятельности мошенников, по предварительным данным, составил около 2 млн рублей.

Отмечается, что задержанные, которые пока находятся в статусе подозреваемых, конспирировались: каждый звонок совершали с нового телефона и регулярно меняли место жительства, посуточно арендуя квартиры в разных районах северной столицы.

По всем установленным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Старший брат ранее судим за несколько имущественных преступлений и наркотики.

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