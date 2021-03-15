АО "Апатит" внедрило платформу "СКАУТ-Интерфакс" для автоматизации процедур работы кадровой службы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - АО "Апатит" (Группа "ФосАгро" - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений), продолжая цифровизацию корпоративных бизнес-процессов, завершило автоматизацию процедур найма персонала с использованием платформы "СКАУТ-Интерфакс". Это, в частности, позволило перевести работу с соискателями в цифровой формат.

С запуском системы кандидаты получили возможность без личного визита в кадровую службу заполнять анкету и давать согласие на обработку персональных данных через веб-интерфейс на корпоративном портале "ФосАгро". Система предостерегает кандидатов от непроизвольных ошибок, автоматически проверяет введенные данные на корректность, помогает в заполнении. Все анкеты защищены от несанкционированного доступа, кандидаты идентифицируются с помощью кода, посылаемого по SMS. В случае, если под рукой нет необходимых документов, заполнение можно отложить на время с сохранением всех введенных данных.

"Учитывая пандемию, мы смогли оценить преимущества новой системы: весь процесс взаимодействия с кандидатом проходит удаленно, без визита в кадровую службу. Сотрудникам кадровой службы теперь не нужно находиться в офисе, сканировать документы, загружать данные в кадровые системы", - говорит Маргарита Котлярова, директор по персоналу и социальной политике АО "Апатит".

Согласно предварительным подсчетам, применение "СКАУТ-Интерфакс" на трех из четырех производственных комплексов АО "Апатит" позволит существенно сократить количество посещений кандидатами кадровой службы лично. Время обработки анкет кадровыми службами уже снизилось в 2-2,5 раза. При этом в филиалах компании в Череповце, Балаково и Кировске больше половины сотрудников кадровой службы, занимающихся подбором персонала, удалось перевести на дистанционную работу.

Система обеспечила единый регламент работы кадровых служб на всех предприятиях, упростила выполнение обязательных кадровых процедур.

Платформа СКАУТ, которая уже внедрена в целом ряде российских компаний, обеспечивает автоматизацию внутренних бизнес-процессов компаний, объединяя данные из внутренних и внешних источников и взаимодействуя с корпоративными информационными системами, такими как ERP, CRM, кадровая, закупочная и другие. СКАУТ внедряется на стороне заказчика и адаптируется под его конкретные потребности, обеспечивая единое информационное пространство для принятия решений на основе анализируемой информации. В частности, ряд крупных компаний уже используют модуль СКАУТ для автоматизации процессов проверки контрагентов с использованием, с одной стороны, данных из информационных систем Группы "Интерфакс" (СПАРК, X-Compliance, СКАН и других), с другой, сведений из внутренних баз данных.

По словам исполнительного директора Службы финансово-экономической информации Группы "Интерфакс" Андрея Исаева, новый модуль платформы СКАУТ был разработан в партнерстве с АО "Апатит". "Этот совместный проект дал нам уникальную возможность "оцифровать" кадровые процессы одной из крупнейших промышленных компаний страны и привлечь к апробированию нашего решения лучших специалистов в области кадровой безопасности", - подчеркнул он.

ФосАгро (www.phosagro.ru) - российская вертикально интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 39% и более. Удобрения ФосАгро отличаются высокой эффективностью, обеспечивают экологичность производимой сельхозпродукции и не приводят к загрязнению почв тяжелыми металлами.

Группа "ФосАгро" является крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений (по суммарному объему мощностей производства DAP/MAP/NP/NPK/NPS), крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья с содержанием P2O5 39% и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата, одним из ведущих в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, более 50 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 102 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

Акции компании торгуются на "Московской бирже", а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них - на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). ГДР на акции компании с 1 июня 2016 г. включены в индексы MSCI Russia и MSCI Emerging Markets.