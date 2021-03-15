Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:31Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

В Думе назвали число погибших в ходе двух чеченских кампаний военных

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Более 11 тысяч военнослужащих погибли в ходе двух вооруженных конфликтов на Северном Кавказе, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"В нашей стране в ходе первого внутреннего вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1994-1996 года погибли 5 042 человека, ранения получили 19 794 военнослужащих. В ходе контртеррористической операции 1999-2002 годов погибли более шести тысяч человек и ранены 15 549 человек", - сказал Красов в понедельник в Госдуме на "круглом столе", посвященном военной медицине.

20 лет с начала второй чеченской войны

9
Мальчик смотрит из окна автомобиля на российских солдат на контрольно-пропуском пункте "Кавказ" из Ингушетии в Чечню. 24 декабря 1999 год.Пожилая беженка ждет очереди на контрольно-пропускном пункте из Ингушетии в Чечню. 9 января 2000 год.Подготовка к свадьбе в лагере беженцев в Ингушетии. 7 августа 2000 годВайнахские мужчины призывного возраста задержаны в Грозном за то, что у них нет документов, удостоверяющих личность. 6 февраля 2000 годПожилой мужчина смотрит из окна центра для беженцев в Грозном. 11 декабря 2002 год.Палаточный городок чеченских беженцев у автомагистрали "Кавказ". 2 октября 1999 год.Российский солдат смотрит на разрушенное здание в Старопромысловском районе чеченской столицы. 19 января 2000 год.Протест чеченских женщин в центре Грозного.11 декабря 2002 год.Российский вертолет со стрелком на борту пролетает над столицей Чечни Грозным. 26 января 2000 год.
Мальчик смотрит из окна автомобиля на российских солдат на контрольно-пропуском пункте "Кавказ" из Ингушетии в Чечню. 24 декабря 1999 год.
Госдума Чечня

Новости

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек
Военная операция России в Сирии

За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

В Думе заверили, что коррупционеры не получат индульгенцию через поправки в закон

Экономический кризис

Правительству предложили освободить IT-отрасль от плановых проверок

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 марта

Что произошло за день: воскресенье, 14 марта

Вице-премьера правительства Ставрополья арестовали по делу о взятках

Космонавт Анна Кикина вскоре полетит на МКС

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');