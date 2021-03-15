В Думе назвали число погибших в ходе двух чеченских кампаний военных

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Более 11 тысяч военнослужащих погибли в ходе двух вооруженных конфликтов на Северном Кавказе, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"В нашей стране в ходе первого внутреннего вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1994-1996 года погибли 5 042 человека, ранения получили 19 794 военнослужащих. В ходе контртеррористической операции 1999-2002 годов погибли более шести тысяч человек и ранены 15 549 человек", - сказал Красов в понедельник в Госдуме на "круглом столе", посвященном военной медицине.