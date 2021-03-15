Сошедший с рельсов грузовой вагон перекрыл трассу в Тюмени
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Грузовой вагон в понедельник сошел с рельсов на железнодорожном переезде в Тюмени, сообщает региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, вагон блокировал проезд по дороге в сторону аэропорта "Рощино" – ограничено движение на участке Ирбитского тракта.
Решается вопрос о перенаправлении транспорта по Старорощинскому шоссе.
ГИБДД рекомендует автомобилистам отложить несрочные поездки в сторону Ирбитского тракта до восстановления движения.