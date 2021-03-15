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Спикер ПАСЕ поддержал идею направить наблюдателей на выборы в Госдуму

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На встрече со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендриком Дамсом достигнута договоренность о направлении наблюдателей ПАСЕ на выборы в Госдуму. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Предложил направить делегацию ПАСЕ в качестве наблюдателей на выборы в Госдуму", - сказал Володин журналистам в понедельник по итогам встречи с Дамсом.

Спикер Госдумы отметил, что Дамс со своей стороны идею поддержал.

Также Володин сообщил, что на встрече с председателем ПАСЕ они договорились строить отношения на принципах доверия, уважения к выбору граждан каждой страны и отсутствия двойных стандартов.

Спикер Госдумы сообщил, что пригласил Дамса продолжить разговор в понедельник при посещении Еврейского Музея и центра толерантности.

ПАСЕ Госдума Хендрик Дамс Вячеслав Володин

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