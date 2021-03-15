При правительстве РФ создадут комиссию по научно-технологическому развитию

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возложил на президентский Совет по науке и образованию определение стратегических целей и задач научно-технологического развития России, а также поручил создать при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию.

Соответствующий указ главы государства "О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики" опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с указом, в состав правительственной комиссии, которая станет постоянно действующим органом, войдут представители Совета безопасности, министр науки и высшего образования, министры финансов, промышленности и торговли, здравоохранения, сельского хозяйства, глава Минцифры.

Комиссии по технологическому развитию поручается ежегодно до 1 сентября представлять в Совет при президенте по науке и образованию информацию о реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения.

В документе прописаны функции новой комиссии.

В указе подчеркивается, что реализация проектов и программ, принятых в соответствии с решениями данной комиссии, осуществляется правительством в приоритетном порядке.

Указ от 15 марта вступил в силу со дня его подписания.