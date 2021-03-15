Власти заверили, что школа в Пензе не заставляла родителей покупать портреты губернатора

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министерство образования Пензенской области опровергло информацию о том, что в школе N78 родителей заставляли покупать портреты губернатора Ивана Белозерцева.

Как сообщается на сайте министерства, после проведенной по поручению главы региона проверки выяснилось, что портрет был нужен для оформления "классного уголка".

"Для оформления уголка классный руководитель обратился за помощью к родительскому комитету. Представитель родительского комитета предложил родителям учеников приобрести все необходимые материалы, но по итогам обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере. Никакого давления на родителей со стороны классного руководителя или родительского комитета по сбору средств не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание "классного уголка" - это совместная работа учителя и школьников.

"Учитель обязан создать образовательную среду, в том числе, посредством наглядного материала, с целью формирования у обучающихся российской идентичности, патриотизма и гражданственности. А совместная работа педагога, родителей и обучающихся - самый эффективный метод достижения образовательных результатов", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава региона инициировал служебную проверку в школе, где, по данным СМИ, родителей учеников принуждали покупать его портреты.

"Я в подобном проявлении "уважения" к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю", - сказал Белозерцев.