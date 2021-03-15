Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Власти заверили, что школа в Пензе не заставляла родителей покупать портреты губернатора

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министерство образования Пензенской области опровергло информацию о том, что в школе N78 родителей заставляли покупать портреты губернатора Ивана Белозерцева.

Как сообщается на сайте министерства, после проведенной по поручению главы региона проверки выяснилось, что портрет был нужен для оформления "классного уголка".

"Для оформления уголка классный руководитель обратился за помощью к родительскому комитету. Представитель родительского комитета предложил родителям учеников приобрести все необходимые материалы, но по итогам обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере. Никакого давления на родителей со стороны классного руководителя или родительского комитета по сбору средств не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание "классного уголка" - это совместная работа учителя и школьников.

"Учитель обязан создать образовательную среду, в том числе, посредством наглядного материала, с целью формирования у обучающихся российской идентичности, патриотизма и гражданственности. А совместная работа педагога, родителей и обучающихся - самый эффективный метод достижения образовательных результатов", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава региона инициировал служебную проверку в школе, где, по данным СМИ, родителей учеников принуждали покупать его портреты.

"Я в подобном проявлении "уважения" к себе не нуждаюсь. И такие действия осуждаю", - сказал Белозерцев.

Пензенская область

Новости

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

ВЦИОМ узнал о намерении поститься у 13% россиян

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Крым и Севастополь получат еще свыше 3 млрд руб. на решение проблем с водой

Глава СПЧ заявил, что очень богатые должны платить хотя бы подоходный налог

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

РАН выступила против законопроекта, касающегося просветительской деятельности

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

Минтранс начнет испытания полностью беспилотных машин на дорогах до конца года

В Думу внесен законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек

В России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тыс. человек
Военная операция России в Сирии

За время операции в Сирии погибли 112 российских военных

В Думе заверили, что коррупционеры не получат индульгенцию через поправки в закон

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');